Vucic ankohet tek SHBA: Me trenin provokoi Kosova, jo Serbia

Kryeministri serb, Aleksandër Vuçiç, është takuar me zv/Presidentin amerikan, Joe Biden, të cilit i ka deklaruar se nuk ishte Beogradi, por Prishtina ajo që provokoi në çështjen e shumëpërfolur të trenit që u bllokua në veri të Kosovës.

Në një intervistë të dhënë për televizionin kombëtar, Vuçiç tha gjithashtu se kishte shprehur pakënaqësi për qëndrimin e Ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila theksoi se Kosova ka të drejtë të mbrojë kufijtë.

Në një bashkëbisedim për afro 45 minuta, kreu i ekzekutivit serb mësohet t’i ketë komunikuar numrit dy të Uashingtonit se në rastin e trenit, nuk ka qenë Beogradi që ka kërkuar konflikt, por ishte vendimi i Prishtinës për të dërguar forca sigurie që solli një situatë provokative.

“Folëm gjerësisht për çështjet rajonale, e në veçanti për Beogradin dhe Prishtinën. U mundova t’i shpjegoj zv. Presidentit se nuk kërkuam konflikt. Nuk ishim ne ata që provokuan, por ishte Prishtina e cila dërgoi armatime të rënda vetëm 50 kilometër larg trenit.

Ky veprim supozohej të ishte një shfaqje e muskujve të tyre. Për ne kjo ishte e papranueshme dhe mendoj se Biden e kuptoi diçka të tillë. Ne vijojmë të mbështesim idenë se rajoni ka nevojë për paqe, stabilitet dhe dialog. Unë gjithashtu i komunikova zv. Presidentit se nuk ishim të kënaqur me reagimin e Ambasadës amerikane në Prishtinë. Jam i sigurt se nëse Biden do të linte mënjanë pikëpamjet politike, do të kishte shumë gjëra për të mësuar”, u shpreh Alexandër Vuçiç.

Përveç takimit me Biden, në samitin e Davosit, Kryeministri serb zhvilloi një tjetër takim mjaft të rëndësishëm me Presidentin e Kinës Xi Jinping.