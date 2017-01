Votimi elektronik, Blushi: Ka kompani që e bëjnë brenda 75 ditëve

Deputeti Ben Blushi prezantoi para gazetarëve propozimet e tij për reformën zgjedhore duke theksuar numërimin elektronik. Sipas Blushit, numërimi elektronik mund të realizohet brenda 75 ditëve, ndërsa akuzoi dy partitë e mëdha se kanë sabotuar reformën zgjedhore, duke mos kryer asnjë mbledhje në Komisionin e Posaçëm deri sa afati i tij përfundoi.

Përsa i përket koalicioneve të LIBRA-s, Blushi tha se pas zgjedhjeve për kryetar në shkurt, do të vendoset edhe për aleancat e mundshme.

“Reformë zgjedhore nuk do të ketë dhe për fat të keq, derisa mandatin i këtij Komisioni të skadojë në fillim të muajit shkurt. Me sa duket nuk do të ketë as amendamente dhe as zgjidhje të çështjeve themelore. Kjo tregon se sa seriozisht partitë e vjetra e kanë marrë reformën zgjedhore, çka përbën burimin kryesor të gjitha krizave në Shqipëri”, tha Blushi.

Ben Blushi nuk beson se do të ketë as votim dhe as numërim elektronik në zgjedhje, megjithëse sipas tij ka kompani që e bëjnë të mundur këtë praktikë brenda 75 ditëve.

“Ka kohë, ky votim sipas ekspertëve që kam konsultuar, ka kompani të mëdha ndërkombëtare që mund ta aplikojnë për 75 ditë. Për 75 ditë mund të aplikohet një sistem numërimi elektronik në të gjithë Shqipërinë”, shtoi Blushi.