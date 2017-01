Vildane Zeneli vazhdon të provokojë me pozat e saj. E vendosur në Amerikë, modelja shqiptare ka kënaqur fansat e saj në Instagram teksa ka postuar një seri fotosh të nxehta vetëm me të mbathura të zeza dhe një bluzë ‘crop top’ ngjyrë mishi.

Ajo me këtë pozë ka ditur si ti bëj për vete fansat, ndonëse nuk është hera e parë që poston të tilla foto.