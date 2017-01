Publikohet videoja, ja si u përballën liderët e Kosovës me Nikolicin e Vucicin në Bruksel

Kjo eshte atmosfera e takimit mes lidereve te Kosoves dhe Serbise ne Bruksel ne pranine e zyrtares se larte te BE-se per politike te jashtme, Frederica Mogherini.



Thaci-Mustafa, Nikolic-Vucic by agjencialetraal

Tensioni eshte i dukshem tek te dyja delegacionet. Ndersa zyrtarja europiane pret ne ambientin ku do te mbahet takimi duke folur me presidentin e Kosoves Hashim Thaci e kryeministrin Isa Mustafa, mberrijne aty presidenti serb Nikolic dhe kryeministri Vucic.

Ata pershendeten formalisht me lideret e Kosoves dhe me pas vjen fotoja zyrtare e takimit qe vazhdon pas ketij momenti pa pranine e medias./lajmifundit.al

LEXONI EDHE:

Presidenti serb Nikolic bën një tjetër deklaratë të rëndë nga Brukseli