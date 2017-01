Moti i keq/ Veliaj: Ja kush i mbulon shpenzimet e sahateve të dëmtuara

Nisur nga temperaturat e ulëta që po kalon kryeqyteti këto ditë,kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj falenderoi punonjësit e Ujësjellës-Kanalizimeve për menaxhimin e situatës, ndërsa garantoi qytetarët që të gjithë matësit e ujit të dëmtuar nga ngricat do të zëvendësohen nga vetë UKT, pa asnjë kosto për qytetarët.



Deklaratën Veliaj e bëri gjatë inspektimit të punimeve për rrjetin e ujësjellësit për banorët e zonës së Allias-Bregu i Lumit. Këta banorë do të kenë mundësi që të furnizohen normalisht me ujë të pijshëm, pasi zona në fjalë nuk ka pasur mbulim apo linjë furnizimi. Kryetari Veliaj siguroi se Bashkia e Tiranës do të vijojë me investimet për përmirësimin e infrastrukturës, si në qendër të qytetit, ashtu edhe në periferi. “Po bëjmë një investim në zonën e Bregut të Lumit për t’u siguruar që nuk investojmë vetëm në sheshin “Skënderbej” apo në qendrat e fshatrave e blloqeve të Tiranës, por në çdo cep të kryeqytetit”, theksoi Veliaj.

“I falenderoj me gjithë zemër kolegët e Ujësjellësit sepse kjo ka qenë një situatë e jashtëzakonshme për Tiranën, për shkak të ngricave. Tirana nuk ka pasur kohë të tillë të ftohtë që nga viti 1985, çka do të thotë se ngrirja e tubacioneve dhe shpërthimet që kemi pasur në sahate është një situatë e paprecedentë. Kam lënë porosi si aksioner kryesor i UKT, që ndërmarrja të përballojë me shpenzimet e saj zëvendësimin e të gjithë sahatëve në qytetin e Tiranës, që asnjë prej banorëve të mos impaktohet në xhepin e vet dhe financat e familjes për kushte të natyrës. Kjo do të jetë diçka që do të kompensohet nga xhirot dhe të ardhurat e ndërmarrjes, çdo qytetar duhet të jetë i qetë për këtë çështje”, tha Veliaj. Kryetari i Bashkisë u shpreh se me përmirësimin e situatës klimaterike, do të fillojë dhe zgjidhja e problemeve të trashëguara në Tiranë në 25 vitet e fundit.

“Me sistemin e ri të administratorëve do të shfrytëzojmë stinën e ngrohtë të pranverës, verës dhe vjeshtës, për të veshur tubacionet brenda pallatit, sistemimin e kabinave ku janë sahatët, për të mësuar ndoshta edhe nga qytete të tjera, të cilat kanë eksperiencë me motin e ftohtë dhe sigurohen që edhe investimet i bëjnë në këtë formë. Sigurisht që, të gjithë pallatet e reja i kanë këto kritere dhe do i kenë këto kritere në Bashkinë e Tiranës, por për ato që tashmë janë ndërtuar, do të përdorim rrjetin e administratorëve për këto investime të vogla që na shpëtojnë nga situata të tilla”, theksoi ai. Veliaj përsëriti edhe një herë thirrjen se nisur nga situata e të ftohtit që ka përfshirë vendin, qytetarët të bëjnë kujdes deri në kalimin përfundimtar të kësaj emergjence. “Dua po ashtu t’u kërkoj gjithë qytetarëve që të tregohetn vigjilentë edhe për dy ditët e mbetura. Edhe pse temperaturat kanë ardhur në rritje, duhet ende të tregojmë kujdes, sidomos për ata që janë të moshuar dhe fëmijë. Qendrat tona sociale janë 7, kanë bërë një punë të mrekullueshme”, tha ai. Drejtori i Përgjithshëm i Ujësjellës-Kanalizimeve Tiranë, Redi Molla u shpreh se në të gjithë kryeqytetin janë në gatishmëri 20 grupe pune për të zgjidhur çdo problematikë.

“Ky është një investim që po bëhet me vetë forcat e ujësjellësit, është një investim i ri në një zonë ku rrjeti i ujësjellësit nuk ka ekzistuar fare. Po furnizohet qëndra multifunksionale, çerdhja, kopshti dhe qendra shëndetësore, gjithashtu edhe disa banorë të zonës që deri tani nuk kanë pasur fare rrjet ujësjellësi. Ndërkohë, jemi duke punuar në të gjithë Tiranën me 20 grupe për gatishmërinë, për gjithë defektet që po ndodhin nga i ftohti”, deklaroi Molla. Në zonën e Allias- Bregu i Lumit, Bashkia e Tiranës po ndërmerr një sërë investimesh për ngritjen e infrastrukturave sociale për banorët. Kështu, do të ngrihet një shkollë, një qendër sociale dhe një Qendër Shëndetësore. Për urbanizimin e kësaj zone, por edhe funksionimin e objekteve publike, Ujësjellës-Kanalizime Tiranë do të ndërtojë një rrjet ujësjellësi, me një gjatësi prej 200 metrash linearë./balkanweb/