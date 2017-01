STUDIMI/ Ja si reagon vagina, kur një femër mendon për seks

Një pyetje që më në fund ka marrë përgjigje. Kongresi amerikan i gjinekologëve ka bërë një studim lidhur me njohurinë e femrave mbi anatominë e tyre.

Kur “truri tjetër” ndien aksionin potencial, enët e gjakut zgjerohen, shtohet qarkullimi i gjakut, i cili nxit sekretin vaginal, gjë që njëkohësisht është edhe lubrifikant natyral, i përbërë nga proteinat dhe aminoacidet.

Kur jeni të eksituara, klitorisi rritet dhe fryhet, gjë që mund të vërehet edhe me prekje me dorë. Te disa femra rritja e klitorisit mund të jetë drastike dhe përkohësisht mund të vështirësojë urinimin.

Me rastin e eksitimit seksual, gryka e mitrës zbutet dhe nëse preket me penis apo me ndonjë mjet seksual mund të shkaktojë kënaqësi të vërtetë. 10% e femrave, me rastin e kontraktimit të komblikut gjatë marrëdhënies seksuale, liron disa pika lëngu nga kanalet urinare.

Nuk duhet të brengoseni, nuk është kjo urinë, por lëng i përbërë nga sheqeri natyral dhe fosfataza e sheqerit e cila gjithashtu gjendet në spermën e mashkullit. Ekspress