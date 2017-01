Si e aksidentoi për vdekje e dehur fëmijën e mitur “e amnistuara” Uarda Çota

Amnistohet Uarda Cota e dënuar me 5 vjet burg për aksidentin ku humbi jetën djali i mitur i ish ministrit të Bredshëm Avenir Peka.

Imazhet e vajzës që u shfaq në krah të ministrit të drejtësisë ditën e sotme në dalje të burgut, kanë bërë xhiron e mediave gjatë ditës së sotme.

Por nga ana tjetër, cila është edhe njëherë ngjarja për të cilën u arrestua dhe u akuzua Uarda Cota?. Sipas gjykatës e reja ka qenë e dehur dhe ka shkelur rregullat e qarkullimit duke goditur rëndë makinën ku ndodhej i mituri me nënën, citon lajmifundit.al. Goditja ka qenë aq e fortë saqë e ka nxjerrë makinën nga rruga duke e hedhur në gropën e hapur gjatë punimeve që kryheshin në kohën kur ndodhi ngjarja për unazën e madhe të Tiranës.

Ja si përshkruhet ngjarja në vendimin e gjykatës të shpallur më 30 qershor 2015:

Në datë 29.12.2014, rreth orës 20.00, ka ndodhur nje aksident automobilistik ne segmentin rrugor “TEG- Komuna e Parisit”, segment qe i perket “Unazes se Re”. Aksidenti ka ndodhur ne piken perfundimtare te karrexhades ku asfalti perfundon dhe krijohet nje kthese e forte, e cila fut qarkullimin e makinave ne segmentet rrugore te qytetit. Aksidentit automobilistik ka ndodhur ndermjet automjetit “Mecedes Benz” me targë EN 07 XNR, i cili drejtohej nga e pandehura Uarda Cota , dhe automjetit te markes “Buick” me targa AA200AR qe drejtohej nga e demtuara Enkeleda Peka . Goditja qe automjeti i markes “Benz” qe drejtohej nga e pandehura Uarda Çota i jep plotesisht nga mbrapa automjetit te markes “Buick” duke mos e lene te kryeje manovren e marrjes se ktheses dhe per shkak te inercise e merr perpara duke u hedhur te dy automjetet ne gropen e krijuar pak metra me tutje nga nje shoqeri ndertuese, nga ku ka humbur jeten i mituri R.P, i cili ndodhej ne automjetin qe drejtohej nga Enkeleda Peka, si dhe eshte plagosur i mituri I.P gjithashtu eshte plagosur dhe pasagjerja e Benzit, shtetësja Ledi Çota. Ne lidhje me dinamiken e ngjarjes eshte kryer ekspertimi autoteknik date 31.12.2014, ku percaktohet se shkak i ardhjes se aksidentit eshte goditja nga pas nga automjeti qe drejtohej nga e pandehura Uarda Çota ndaj automjetit “Buick” qe drejtohej nga e demtuara Enkeleda Peka.

Gjithashtu nga policia gjyqesore eshte kryer edhe matja e sasise se alkolit te perdorur nga e pandehura ku ka rezultuar se ne gjakun e te pandehures gjendet mbi normen 0.5 gram per liter dhe konkretisht 0.88 g per liter.

Sipas pikës 9 të nenit 184 i Kodit Rrugor parashikohet se: “Kur nga verifikimet e parashikuara në pikat 6 dhe 7 të këtij neni rezulton një vlerë, që i korrespondon një niveli alkoolik më shumë se 0,5 gram për litër (g/l), drejtuesi i mjetit konsiderohet në gjendje të dehur…”. Për të mbajtur përgjegjësi penale duhet që niveli i alkoolit të subjektit të jetë më shumë se 0.5 g/l. Duke qenë se aparatura e përdorur nga ana e policisë gjyqësore (Dräger) bën matjen e nivelit të alkoolit në ajër (frymënxjerrje), konvertimi i këtij niveli alkooli në gjak, behet mbi bazen e akteve nënligjore. Ne Vendimin Nr.463, datë 18.7.2012 “Për një shtesë në vendimin Nr.1351, datë 3.10.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike metrologjike të instrumenteve matëse ligjërisht të kontrolluara” ne aneksin 1 i tij, përcaktohet formula që përcakton raportin midis koncentrimit të etanolit në ajër dhe koncentrimit të etanolit në gjak dhe konvertimi realizohet me formulën: Cajër=1/Cgjak=2100.

Ne rrethanat e lartpermendura organi i Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane ka filluar procedimin penal ndaj te pandehures Uarda Çota duke e akuzuar per veprat penale “Shkelja e rregullave te qarkullimit rrugor” parashikuar nga neni 290/1 i K.Penal , “Shkelja e rregullave te qarkullimit rrugor” parashikuar nga neni 290/3 i K.Penal dhe “Drejtim i automjeteve ne menyre te parregullt” parashikuar nga neni 291 i K.Penal.

Pas ngjarjes, ndersa policia e arrestoi me akuzen e aksidentit ku humbi jeten femija rreth 10 vjec dhe u plagosen edhe dy persona te tjere, Uarda Cota u pati thene hetuesve se “nuk mbante mend asgje nga aksidenti dhe nga ngjarja e ndodhur”.

Ajo nga gjykata ishte denuar me 7 vjet e 6 muaj burg, por nga gjykimi i shkurtuar ka perfituar uljen e nje te tretes e per rrjedhoje denimi i ka rene ne 5 vjet heqje lirie./lajmifundit.al