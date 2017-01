E trishtë/ Vuan nga kanceri, Xhensila apel të gjithëve: ‘’Dua të jetoj, më ndihmoni!’’

Dua të jetoj, më ndihmoni të fitoj luftën me kancerin”, janë këto fjalët që janë lexuar më shumë sot në Facebook.

Miq dhe të afërm, por edhe shumë njerëz të tjerë që i janë bashkuar kësaj thirrje, kanë shpërndarë sot në internet lutjen për ndihmë ndaj Xhensilës, 22-vjeçares, e cila sot po lufton me kancerin.

“Dua te jetoj. Me ndihmoni te fitoj luften me kancerin. Te gjithe luftojme cdo dite, ajo sot lufton me jeten. Mikja jone, Xhensila Xhuti, 22 vjece, eshte diagnostikuar me kancer te gjendrave limfatike.

Deri me sot ia ka dale mbane me te gjitha shpenzimet, por sot qe gjendja e saj shendetsore eshte perkeqesuar i duhet urgjentisht te transferohet jashte per kurim. Kemi nevoje per ndihmen tuaj per te shpetuar nje jete. Behu pjese e kesaj nisme, na ndihmoni sadopak me nje vlere monetare. Mund te kontribuoni ne numrin e llogarise:

Banka Kombetare Tregtare: 421745778CLIDCFEURCG

IBAN: AL 5420511210745778CL IDCF EURC

ose ne emrin Xhensila Ylvi Xhuti.

Share kush mundet.

Share kush mundet.

Per cdo gje me kontaktoni ne inbox. Faleminderit. Xhen jemi te gjithe me ty .