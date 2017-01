Njësia speciale e Policisë së Kosovës është pozicionuar në hyrje të Mitrovicës, njofton Klan Kosova.

Gazetari i Klan Kosovës nga terreni ka njoftuar se ende nuk është bërë e çartë se cili do të jetë roli i policisë në atë pjesë.



Nuk ka pasur prononcime as nga policia se cili është plani operativ i tyre dhe cilat janë veprimet që do të ndërruarin.