Tradhton të dashurën me shoqen e ngushtë të saj, “hakmarrja” e vajzës po bën bujë

Një djalë i njohur në Youtube për videot e tij “Prank” planifikoi t’i bënte një suprizë të dashurës së saj, duke u shtrirë në krevatin e tyre bashkë me shoqen e ngushtë të të dashurës.

Por e gjitha u shkatërrua kur ajo erdhi në shtëpi me një djalë tjetër.

Plani ishte që Nicole do t’i gjente ata në shtrat dhe do të nervozohej, por ajo ishte një hap para tij.



Mikja e saj e ngushtë i kishte thënë çdo gjë dhe Nicole mori të dashurin e shoqes me vete për tu hakmarrë disi ndaj të dashurit të saj

Mos e humbisni videon sepse do të qeshni me lot./joq