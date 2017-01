Thyen normat e lejuara, ja çfarë bën i riu nga Tirana për t’i shpëtuar gjobës (Video/Emri)

Policia e Durrësit ka vënë në pranga një 19-vjeçar nga Tirana. I riu po udhëtonte me shpejtësi mbi normat e lejuara në mbikalimin e Shkozetit, ka dashur t’i shpëtojë gjobitjes duke i ofruar rryshfet punonjësit të qarkullimit, por e ka pësuar edhe më keq. Policia bën me dije se është arrestuari shtetasi Holger Shahinin, për veprën penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

Arrestimi në flagrancë i tij u bë pasi: “tek Mbikalimi i Shkozetit është ndaluar nga Punonjësi i Qarkullimit Rrugor pasi drejtonte automjetin tej normave të lejuara të shpejtësisë, 70 km/ orë mbi normën e lejuar. Me qëllim për t’iu shmangur masës administrative për shkeljen e konstatuar, Shahini ka tentuar ti ofrojë shumën prej 2 000 lekë punonjësit të policisë”.