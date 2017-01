“The Voice of Albania 6” nis sonte me një konkurrente të veçantë

Mbrëmjen e sotme starton një prej programeve të shumëpërfolur në ekranin e Top Channel, “The Voice of Albania 6”.

Edicioni i gjashtë i këtij talent-show, i cili nis rrugëtimin e tij sonte në orën 21:00, do të vijë me 4 trajnerë të rinj: Besa Kokëdhima, Rona Nishliu, Xuxi dhe Alban Skënderaj ndërsa sa i përket drejtimin ai do të mbajë vulën e Ledion Liços.

Të ftuar në programin “Live From Tirana”, Bora Baxhaku- Kryeredaktore/Producente Ekzekutive , Alban Male-Drejtori Artistik dhe Ergys Lubonja- Regjisor/Producent Ekzekutiv kanë zbuluar më shumë detaje rreth “The Voice of Albania 6”.

Bora ka treguar se të katër trajnerët kanë një kimi mes tyre dhe si pasojë do të shihni një spektakël të vërtetë. Ajo shton më tej se ky vit do të sjellë disa ndryshme tek ky talent-show, pavarësisht se baza mbetet e njëjtë.

Programi do të nisë me audicionet e fshehura, i cili zgjat 6 javë dhe më pas vijojnë 6 netët “live” që është edhe më i rëndësishmi. Sipas Borës, ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit i kanë dhënë mundësinë konkurrentëve që në fazën e parë, të njihen më mirë përmes historive të tyre personale.

Alban Male, drejtuesi artistik, është shprehur se risi këtë vit është se ka shumë instrumentist si edhe ka shumë konkurrentë të huaj nga shtete si Italia, një turke që jeton në Gjermani, dy motra nga Karaibet por që jetojnë në Korçë, një vajzë nga Filipinet. Pra me shaka shton se është një “The Voice” ndërkombëtar.

Ndërsa regjisori, Ergys Lubonja zbulon se puntata e parë starton me një vajzë e cila vuante dënimin në burg dhe ka ardhur e shoqëruar nga dy police. Sipas Ergysit, do të kemi një edicion që ja vlen të shihet.