Hashim Thaçi: Serbisë do t’i përgjigjemi me forcën e ligjit, kam një kërkesë për BE-në

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se do të kërkojë nga ana e Bashkimit Europian që të jetë shumë i qartë në vërejtjet ndaj Serbisë, me qëllim që shteti serb të mos ketë pretendime për shtetin e Kosovës.

“Për fat të keq, Serbia është duke vazhduar të jetë kryeqendra e krijimit të situatave delikate, të pakëndshme dhe konfliktuale për të gjithë Ballkanin Perëndimor, prandaj dhe do të kërkoj që BE-ja të jetë e qartë, pasi ndryshe çdo pretendim i Serbisë për cenimin e sovranitetit tonë, do t’i përgjigjemi me forcën e ligjit”, ka thënë kreu presidencial i shtetit të Kosovës, Thaçi. Ai pretendon se dialogu me Beogradin do të ketë ndikim pozitiv në pajtimin e dy shteteve.