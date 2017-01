Temperaturat për ditën e sotme, kjo javë nis me ndryshime të motit

Moti gjatë ditës së hënë, 2 janar 2017, parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta.

Era pritet te jetë me drejtim Veri-Veriperëndim 1-25m/sek, shoqëruar me mjegulline nëpër lugina. Deti do të jetë i forcës 6 me lartësi vale 5.0metër.

Temperaturat parashikohen të jenë:

QYTETET Temperaturat

Shkodër -2/9 diell re

Kukës -6/6 diell re

Lezhë 2/10 diell re

Dibër -5/5 diell re

Durrës 0/13 diell re

Tiranë 0/14 diell re

Elbasan 1/13 diell re

Berat -3/15 diell re

Vlorë 1/15 diell re

Korcë -4/7 diell re

Gjirokastër -5//12 diell re

Sarandë 2/14 diell re