LSI sulmon prapë policinë, Tavo: Jugu i Shqipërisë gjelbëron nga kanabisi

Një tjetër zyrtar i LSI ka hedhur akuza të forta në drejtim të Policisë së Shtetit. Deputeti i LSI në Gjirokastër, Vangjel Tavo ka thënë së drejtuesit e policisë janë pozicionuar politikisht, ndërsa drejtuesit e këtij institucioni bëjnë politikë duke dëmtuar LSI.

“Sajmir Tahiri duhet t’iu mësojë rolin që kanë drejtuesve të policisë. I kam kërkuar largimin e drejtuesve të policisë që bëjnë politikë. Policia të merret me punën e saj, jo me politikën. Jugu i Shqipërisë është i gjelbëruar nga kanabisi, ndërsa në Dropull po bëhen bastisje nga policia. Tahiri duhet të ndërhyjë, pasi disa drejtues policie kanë bashkëpunim me trafikantë”- ka thënë deputeti Vangjush Tavo nga Gjirokastra, vetem nje dite pasi ministri i mjedisit Lefter Koka akuzoi policine e shtetit per inkriminim.

Ministri i Mjedisit, Lefter Koka tha gjatë një emisioni televiziv se Policia është e lidhur me krimin, ndërsa kanabisi është fenomen kombëtar.

“PS po përdor policinë. I bëj thirrje punonjësve të Policisë të mos ikin në drejtim të paduhur. Ata bashkëpunojnë me trafikantët e krimit. Fenomeni i kanabisit është fenomen kombëtar. Realiteti është i prekshëm. E gjitha pjesa e zonës së Durrësit kanë qenë të mbjella me kanabis, të mbjellësh kanabis kërkon punonjës për vaditje, për prashitje, në çdo rast disa pemë ka pasur ndërhyrje nga policia, me të njëjtin show. Janë disa njerëz që kanë lidhjet e tyre, kjo vjen ku ka nepotizëm me njerëzit që bëjnë këtë aktivitet të paligjshëm. Kërkohet të ketë një komision vlerësimi raste në Durrës ku kriminelëve u hapet rruga me urdhër nga policia që të largohen në drejtim të paditur. Policia merr urdhëra nga krimi në Durrës, që t’i hapet rrugë. Edhe unë si anëtar kabineti i Ramës nuk mund të komunikoj me policinë. Sot është koha për të thënë: Mjaft më, nuk kemi pse bëhemi me pjesë e një vendimmarrje të gabuar”, – tha Koka.