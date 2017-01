Tatimet pezullojnë koncertin e Aleksandër Gjokës me vëllezërit Prifti

Pas denoncimit që u bë publik te faqja JOQ nga një çift në kryeqytet për një biznes në Tiranë, pasi pritën që të dilnin tre këngëtarët, për të cilët kishin paguar për t’i parë dhe në fund nuk dolën, vjen edhe reagimi nga vetë protagonistët.

Tri këngëtar kanë anuluar në moment të fundit koncertin e tyre për shkak se nuk ishin pajisur çertifikatën e regjistrimit të aktivitetit në shtet, ose siç njihet ndryshe NIPT-i.

Aleksandër Gjoka dhe vëllezërit Endri dhe Stefi Prifti, nuk kanë dalë dot në skenë për të kënduar për fansat e tyre të cilët kishin paguar për t’i dëgjuar, në një prej club-eve të famshëm të Tiranës. Në orët e para të mëngjesit të së shtunës, ka qenë Gjoka i cili ka marrë mikrofonin për të folur. Ai i ka kërkuar ndjesë të pranishmëve duke i njoftuar se Ministri i Financave të Shqipërisë Arben Ahmetaj, i ka bllokuar, shkruan Revista Who. Më vonë edhe Stefi Prifti ka reaguar në Facebook duke sqaruar situatën, përmes një statusi që shprehte revoltë ndaj qeverisë.

“Një koncert revolte! Interesat e shtetit përplasen me të drejtat tona! A thua se ky shtet i zgjidhi të gjitha hallet dhe tani po merret me artistët! Është një shprehje në botën e lirë, që thotë: Më respekto, të të respektoj. Kur kërkon diçka nga unë, më jep dhe të drejtat që më takojnë, ndryshe shkojmë në diktaturë…”, ka shkruar Prifti.

Një tjetër nderkohe shkruan:

“Nje koncert i ANULLUAR sepse shteti yne i dashur i vuri te gjitha ne terezi per kete popull dhe ngeli puna tek artistet. Nuk ka turp me te madh, vijne tatimoret dhe kerkojne NIPT per te luajtur muzike.TURP TURP TURP.Ju lutem te gjitheve bejeni share“.