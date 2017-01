Tahiri inspekton punën në Rrugën e Kombit: Shmangni lëvizjet e panevojshme

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka inspektuar punën që po bëhet nga policia dhe shtabi i emergjencave në rrugën e Kombit me qëllim përballimin e reshjeve të borës në këtë aks.

Tahiri u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme në borë me automjete në këtë kohë të vështirë.



Ja cfarë shkruan ai:

Live nga Rruga e Kombit. Falenderim per punonjesit e emergjencave civile, per cdo njeri qe ne kete acar, eshte duke punur e sherbyer per te perballuar kushtet e veshtira.

Falenderim edhe per punonjesit e policise qe ne keto dite te veshtira, kane detyre te dyfishte.

Jemi te gjithe ne kembe per te perballur motin ekstrem.

Duhet ndihma e qytetareve, duke minimizuar levizjet e duke njoftuar institucionet per cdo shqetesim.

