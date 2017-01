“Stresi” publikon një video të rëndë, zbulon mashtrimin e madh të Vipave në Youtube

Ja ku e keni menun tuaj (artista) 88% me statistika si rreperat shqiptare vjedhin klikimet … #bb4life #Real#Shqipe kjo shkon dhe per do shok tmi rrepera mos tju vin keq aaaa ju e dini se un i di … nuk ju bojn klikimet rrepera por zemra dhe qka ki kalu dhe qka perjeton pozitivisht ne ket jet dhe cfare ju rrethon jeta dhe cfare ju bjen zoti me plot zemer pranojeni !!!

A video posted by Mos u Dorzo 👇🔥 new 🔥 (@stresi) on Jan 19, 2017 at 6:48am PST