“Stresi” në arrati nga Shqipëria, zbulon vendndodhjen

Duket se këtu e ndjenë veten më të sigurt pas ikjes nga policia shqiptare dhe nga kryeqyteti kosovar ai po publikon fotografi.

Sonte në Instagram hedhi një foto ku tregoi për vendndodhjen dhe sipas fotos shihet se nuk është i vetëm.

Madje, atij po i del kohë që të shkojë edhe të parukieri që të rregullojë flokët e tij!

Policia shqiptare ka deklaruar shpalljen ne kerkim per kengetarin Arkimed Lushaj, Stresi, me akuzen e mbajtjes pa leje te armeve luftarake pasi ka pozuar me nje shotgun e me pas e ka publikuar foton ne rrjetet sociale.lajmi