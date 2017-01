“Stresi” mesazh babait dhe publikut nga arratia….!

Kryetitulli i mediave rozë ditën e sotme ka qene reperi nga Arkimed Lushaj, i njohur edhe si Stresi.

Pas videos ku shihej me një’ Shotgun’ teksa gjuante në ajër, erdhi dhe reagimi nga policia ku me këtë rast sipas raportimeve dhe u bastis shtëpia e tij. Me bastisjen Stresi siç duket është lënduar dhe ka diçka për të thënë.

Për tu shprehur ai ka zgjedhur nga arratia rrjetet sociale ku fillimin e mesazhit ia ka dedikuar babai të tij dhe edukimit që ka marrë ndërsa pjesa e tjetër i dedikohet disa nga punonjësve të rajonit nr. 4 të policisë, të cilët i ofendon duke i quajtur të pa shkollë.

Më poshtë mund të lexoni tërë reagimin e Stresit :

Bab asnje prinder nuk do qe fmija i tij te jet problematik si une …. mirepo un zgjodha te jem sfidant ne kete jete dhe mos u merzit neve na mesove se cfare do te thote te jesh njeri i lire e demokratik por jo problematik. Nuk ka per te ekzistu asnje rregjim qe mundet te na mposhte neve thjesht jan nje shtet hakmarres dhe gjak pirsa , njerez jo familjar dhe pushtetare perversa. Ju jeni palaço o Punonjes te rajonit nr 4 e kam per disa kokrra jo per te gjithe ata e dine me ke e kam pasi ta shohin kete status. Ju bej me dije qe jeni pa shkolle keni arritur aty nje zot e di se si sju vej faj qe i çoni çeshtjet personale sepse aq dituri keni, Me shijoj arratia deri sa te dale e verteta ne shesh dhe ate e ka ne dore drejtesia shqiptare dhe jo ju o palaco te policise se krimeve te rajonit nr 4 e theksoi se kam me te gjithe por dihet me ke . Ju pres me parurim . Me Rrespekt Robin Hood