“Sozia” i Ermal Mamaqit shfaqet LIVE, moderatori e interviston

Të gjithë ata që kanë ndjekur emisionin e Ermalit mbrëmjen e te shtunes, mund të kenë ngelur me gojën hapur!!! Ose jane cuditur paksa, kur kanë parë që dy “Ermala” janë shfaqur në të njëjtën kohë përballë njëri-tjetrit.

Ky ne fakt eshte nje truk i njohur televiziv i perdorur edhe ne Shqiperi me heret nga emisioni i Agim Bakjos.

Si ia arriti aktori të realizojë këtë lloj bashkëbisedimi me veten, e për më tepër duke e pasur veten e tij në këtë mënyrë përballë?

Gjithçka ka të bëjë me një montazh të realizuar mirë permes programeve e teknikave te caktuara dhe jo për ndonjë sozi të mundshme të shoumenit. Shikojeni vetë në fotot e mëposhtme nëse keni ndonjë dyshim./joq