Skandali/ Prifti italian akuzohet për orgji me 15 femra në kishë(Emri)

Një prift në Itali është akuzuar për orgji në famullinë e tij. Autoritetet italiane kanë njoftuar se janë duke e hetuar një prift katolik nga Padova, pasi është akuzuar për orgji me 15 femra. Bëhet fjalë për 48- vjeçarin, Andrea Contin, një famullitar në Kishën e San Lazzaro.

Hetimi kishte filluar pasi tri femra, anëtare të famullisë ishin ankuar për sjelljen e tij, raportoi The Times.

Pas hetimeve të para autoritetet italiane kanë gjetur tashmë lodra të seksit dhe video pornografike.

Contin raportohet se është me pushime në Kroaci.