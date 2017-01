Skandali, i bllokojnë pronën për shkak të kredisë së një tjetri

Qytetari nga Ungri i Lezhës Ndoc Mark Marku denoncon në emsionin “STOP”, që transmetohet në Televzionin Klan se toka dhe shtëpia e tij kanë rezultuar të bllokuara papritur në zyrat e hipotekës. Në zyrën e regjistrimit të pasurive i thonë, se shkak është bërë një kredi e pashlyer në bankë, por vetë Ndoc Marku thotë, se kurrë nuk ka marrë kredi në asnjë bankë.



“Jam drejtuar emisionit “STOP” për arsye se më kanë bllokuar tokën dhe shtëpinë disa persona të bankës në Laprakë. Kam shkuar të bëj certifikatën e tokës dhe Hipoteka më ka nxjerrë që e kemi bllokuar tokën. Unë as nuk kam marrë kredi kurrë dhe nuk i jam drejtuar ndonjëherë asnjëlloj banke. Ndaj jam drejtuar tek ju për të ma zgjidhur këtë problem, sepse deri më sot nuk ma ka zgjidhur kush, as drejtori i Hipotekës, banka, policia apo prokuroria. Më kanë thënë merru me gjykatën.

Kur është marrë kjo kredi?

Kjo kredi në bazë të letrave është marrë në 2010 – n. Ndërsa në 2014 – n më kishin bllokuar tokën mua, që nuk ka larë paratë ai që, i ka marrë tek banka dhe më kanë bllokuar tokën mua.

Jeni i sigurt që nuk jenu ju?

Jam shumë i sigurt sepse nuk iu kisha lodhur ju të vinit nga Tirana deri këtu në Lezhë.”



Pas interesimit të gazetares, në bankë sqarojnë, se kredia i takon një tjetër personi me të njejtin emër. Ndaj dhe hipotekës i është dërguar një shkresë e dytë, për të hequr sekuestron.

“Qytetari – Ky është xhaxhai im. Në momentin që shkon për të regjistruar pronën në Hipotekë i thonë…

Punonjësa e bankës – Keni marrë kredi?

Ankuesi – Jo, jo! Mos e fol, as nuk njoh askënd.

Qytetari – As nuk i njeh fare personat në fjalë.

Punonjësa e bankës – Më thuaj pak emrin të lutem!

Ankuesi – Ndoc Mark Marku.

Punonjësa e bankës – Ndoc Mark Marku.

Punonjësa e bankës – Unë fola me personat lart dhe më thonë që kanë kontaktuar, kanë informacion dhe po e shqyrtojnë si çështje. Në momentin sapo të na kthejë përgjigje zyra e përmbarimit, do iu kontaktojmë në moment.

Qytetari – Ok! T’iu lë numrin e telefonit?

Punonjësa e bankës – Ok!”

“Punonjësi i bankës – Çfarë bëhet?

Qytetari – Hajt më shtyhet.

Punonjësi i bankës – Ç’a shkruhet aty?

Qytetari – Këto janë të xhaxhait tim. Realisht, ne nuk dimë asgjë për këtë kredi, as nuk e njohim zonjën në fjalë.

Punonjësi i bankës – Ne bëmë verifikimet dhe na doli, që ishte bllokuar gabim. Nuk është faji jonë.

Qytetari – Faji i kujt është?

Punonjësi i bankës – Është faji i Hipotekës. Ne bëmë verifikimet dhe i çuam një komunikim ZIG Shpk, zyrës përmbarimore. I thamë se i është bllokuar prona një personi tjetër dhe nuk është ai që kemi ne. Ata bënë verifikimet dhe i kanë çuar shkresë zyrës së regjistrimit të Lezhës. Këta kanë procedurë të tillë: gjejnë rastin, marrin rastin. Ku është qytetari? Në Lezhë. I çojnë shkresë zyrës së ZRPP -së Lezhë dhe i thonë: nëse ky qytetar ka pronë, bllokoja! Ne i kemi çuar shkresë Hipotekës, i kemi thënë që kemi dërguar një pronë për këtë qytetar, ne kërkojmë këtë.

Qytetari – Realisht kredinë e ka marrë një person tjetër?

Punonjësi i bankës – Po! Tani, ti ke njeri në Hipotekën e Lezhës?

Qytetari – Po, njoh njërin.

Punonjësi i bankës – I thuaj se këto janë punë burokracish, se nga ana jonë i kemi kryer. Procedurë është. Interesohu atje dhe i thuaj që a ju ka ardhur një shkresë nga ZIG Shpk (zyrës përmbarimore). E ke bërë gabim bllokimin. Ne çojmë shkresë dhe kaq. Por realisht në zonën ku je ti janë të gjithë me emra dhe mbiemra të njëjtë.

Qytetari – Pse ekziston një person tjetër në Lezhë me të njëjtin emër?

Punonjësi i bankës – Është një person tjetër në Lezhë, por ka ditëlindjen e ndryshme.”

Regjistruesi Bledar Mulaj shprehet, se do ta shqyrtojë rastin në fjalë, por kur përballet me shkresën, premton ta heqë menjëherë sekuestron ndaj pronave të personit të gabuar dhe më në fund Ndoc Mark Marku mund të pajiset me certifikatat e pronësisë.

“Kjo sekuestro është vënë pasi sekuestroja e Zyrës Përmbarimorë përbën titull ekzekutiv dhe duhet të kompletohet nga ana e Zyrës së Regjistrimit. Gjatë kësaj kohe, në datën 29.12.2016, Zyra Përmbarimore ZIG Shpk ka dërguar një shkresë në të cilën thotë: për arsyet e mësipërme të hiqni masën e sekuestros nga pasuritë e sipërcituara.

Atëherë unë kam një shkresë në të cilën thuhet se:

Lënda: Kërkesë për Saktësim / Heqje Sekuestroje.

Informacion nga pala kreditore se pasuria e sipërcituara rezultojnë në pronësi të shtetasit z. Ndoc Mark Marku (03.05.1961) nuk është palë debitore në dosjen përmbarimore, që do të thotë se personit në fjalë i keni vënë sekuestron gabim.

Çdo urdhër sekuestro e ka pesë ditë kohënqë duhet të veprohet. Në fakt nga data e marrjes në dorëzim e deri tani, nuk janë bërë akoma pesë ditë nga e cila do të rishihet si shkresë. Pastaj do të marrim vendimin e duhur për të hequr ose jo sekuestron.

Por këtu është cituar “heqje sekuestroje”, është nga Dhoma Kombëtare Përmbaruesve Gjyqësor Privat dhe thotë që Ndoc Mark Marku me këtë ditëlindje nuk është personi, i cili është debitor.

Ok, ne jemi brënda afateve ligjore dhe do ta heqim.

Domethënë ka një lajm të mirë?

Po do të hiqet sekuestro.”