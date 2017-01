Skandal në QSUT/ Burri nxjerr organin gjenital në mes të urgjencës

Një skandal ka ndodhur ditën e sotme në urgjencën e QSUT-së në Tiranë.

Një qytetar nga Tirana i cili kishte shoqëruar babain e tij në urgjencë vuri re me neveri se në korridorin e këtij reparti shëtiste si pa të keq një person me pantallona të ulura dhe me organin gjenital sheshit.

Habia qëndronte në faktin se asnjë nga stafi i spitalit apo punonjësit e sigurisë nuk kishin marrë asnjë masë. Ndërkohë që ende nuk ka asnjë deklaratë zyrtare në lidhje me këtë shfaqje të neveritshme në një prej spitaleve më të mëdhenj në vend. /joq