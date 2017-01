Si u zbulua grupi i 36 shqiptarëve, trafikonin drogë në këpucët e bebeve

Nje grup kriminal me 36 shtetas shqiptare te cilet dyshohet se kane trafikuar dhe shperndare sasi shume te medha lendesh narkotike jane vene ne pranga ne Peruxhia nga policia italiane. Ne kuader te operacionit te koduar Big Rock, te kryer nga strukturat e antimafias italiane, grupi i shqiptareve te arrestuar dyshohet se eshte i perfshire ne trafik masiv kokaine.

Kreret e grupit dyshohet se kishin vendosur të riinvestonin fitimet e paligjshme për të forcuar pozitën e tyre në treg. Banda trafikonte lende te forta narkotike te cilat i blente ne Ameriken e Jugut dhe hetimet ndaj tij nisen ne vitin 2013, kur nje sasi droge u gjet brenda nje pale kepuce bebesh. Pas denoncimit te pare, i cili ishte bere nga nje grua, policia italiane arriti qe te gjente fillin e grupit te shqiptareve dhe i sekuestroi bandes 8 kilogram kokaine. Me pas antaret e saj u mbajten ne hetim edhe per 3 vite te tjera.

Antaret e grupit mesohet se pervec trafikimit direkt nga vendet e origjines se kokaines ishin shumemire te pozicionuar edhe ne shperndarjen e lendes se forte narkotike, aq sa, sipas hetimeve rezulton se secili prej shperndaresve te rekruar nga grupi, arrinte qe te shiste deri ne 200 doza ne jave. Por pavareisht ecurise ne treg, drejtuesit e klanit cilesoheshin nga te punesuarit e tyre si teper doreshtrenguar me shperndaresit.

Nga ana tjeter kreret e ketij grupi, drogen dhe parate e fituara shume shpesh i groponin ne toke neper pyje apo ne fusha. Nga gjurmimet e bera policia deri me tani jane rikuperuar mbi 143 mije euro qe ishin te groposura ne toke. Nderkohe kreu i ketij grupi, emri i te cilit nuk behet i ditur nga mediat italiane, mesohet se eshte plagosur ne prill te 2014 pas nje konflikti me shqiptare te tjere.

Per te siguruar territorin e shperndarjes se kokaines, por edhe per te rivalizuar grupet e tjera ne zonen e Peruxhias, shqiptaret mesohet se kishin blere arme zjarri, dy prej te cilave kane sekuestruar tashme nga policia italiane.

Ajo qe ka rene ne sy te grupit hetimor ne lidhje me kete grup kriminal shqiptar ka qene fshehtesia dhe kodet ne komunikimet ne telefon. Nderkohe, kur gjendeshin ne makine ato flisnin lirisht dhe pa kode ne lidhje me planet e tyre te trafikimit apo dhe per ndeshkimet e njerezve qe dilnin kunder tyre apo i vononin pagesat.