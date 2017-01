Ja shuma marramendëse që marrin aktoret e filmave pornografik vetëm për një akt seksual

Yjet e pornove fitojnë shumë para. Sigurisht, shumica prej nesh mund t’i dimë me emra personat që janë bërë të famshëm në këtë punë, por të punosh në industrinë e seksit duket se nuk është edhe aq profitabile siç duket.

Garion Hall, pronar i faqes australiane porno “AbbyWinters”, shpjegoi në një forum të Quora përgjigjen që të gjithë dëshirojnë ta dinë: Sa para fitojnë yjet e pornos? Përgjigja? Jo aq shumë – varet nga shumë faktorë.

Hall thotë se kjo varet nga lloji i skenës që prodhohet (solo, vajzë me vajzë, djalë me vajzë, etj), aktet seksuale si anale, buxheti i prodhuesit, vendi i incizimit dhe mënyra se si do të lëshohet përmbajtja.

Duke i marrë parasysh këta faktorë, Hall tregon në detaje se sa para mund të fitojnë yjet e pornos për një video:

Lakuriq-solo: 340 dollarë

Këmbëhapur solo: 400 dollarë

Vajzë me vajzë: 1,020 dollarë

Vajzë me djalë: 1,020 dollarë