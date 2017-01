Shqiptarja vjen siç e ka bërë nëna, ‘’çmendet’’ Greqia

Modelja shqiptare, Eliada Ahmeti i ‘’cmendi’’ të gjithë grekët me disa foto të publikuar së fundmi.

Ahmeti duket se i ka ngritur mjaft temperaturat me pozat e saj, të cilat nuk i lënë shumë vend imagjinatës.

Fituesja e çmimit “Miss Playmate Greece”, duket se nuk ka asnjë kompleks nga foto të tilla, ndërsa në siklet mund të jenë ndier të tjerët që kanë qenë afër saj.

Modelja shqiptare që jeton në Greqi prej 18 vitesh thotë në një intervistë për “Gossip-tv.gr”, se bukuria është e padobishme nëse ajo nuk shoqërohet me zgjuarsinë. Eliada ka 18 vite që jeton në Greqi dhe shtatë vite që merret me modelim.

Madje, kohët e fundit ajo ka nisur të moderojë një emision të sajin në një stacion televiziv grek.