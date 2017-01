Nuk e la të hynte në restorant, shqiptari tenton të vrasë me thikë menaxherin

Një shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane pasi ka tentuar të vrasë me thikë menaxherin e një restoranti në Montefalko, qendër e vjetër historike.

Mediat italiane shkruajnë se shqiptari ka qenë i dehur në momentin kur ka tentuar të hyjë në restorant, por nuk është lejuar nga menaxheri.

Ai ka patur me vete edhe një thikë dhe ka hyrë me forcë duke përhapur panik te klientët e tjerë. Shqiptari ka tentuar të vrasë me thikë menaxherin e restorantit.

Mirëpo, klientët kishin lajmëruar ndërkohë Policinë, e cila parandaloi vrasjen. Tashmë shqiptari, emri i të cilit nuk dihet, akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë.