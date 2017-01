Shqiptari filmon tmerrin që pa me sytë e tij: Tani qesh, por mund të kisha vdekur

Një i ri shqiptar, i cili jeton dhe punon në Greqi, ka filmuar momentin që gati sa nuk i mori jetën.

Djali që mban në dorë telefonin dhe incizon videon është shqiptar, edhe pse flet greqisht me kolegun e tij.

Kjo video nuk u bë me mendimin për të përfunduar tek JOQ, por situata e krijuar e bëri të veçantë. Djaloshi shkon në ofiçinën ku punon dhe pasi përshëndet kolegun e tij, vijon duke bërë një video nga vendi i punës, nën një makinë që është ngritur një skelë.

Në xhirim e sipër skela pëson një luhatje dhe ngec, por në rast se nuk do të kishte ngecur, skena e filmuar do të ishte makabre. Djali në moment nuk e merr me seriozitet atë që i ka ndodhur dhe qesh, por për JOQ shprehet se i ka hyrë pak frika.