Shqipëria paralajmërohet nga Greqia: Bëni kujdes menacionalizmat jeni “shtet” i ri dhe…

Ministri i jashtëm grek, Niko Kotzias ka deklaruar në një intervistë për mediat greke, se vendi i tij nuk do të vendosë veto për integrimin e Shqipërisë në BE, por do kërkojë që problemet mes dy vendeve të zgjidhen në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe europiane.

Ai u shpreh i kënaqur që në raportin e fundit, Brukseli ka vendosur të gjitha kushtet dhe çështjet që Greqia ka vënë në dukje.

“Qeveria e Shqipërisë besonte se integrimi europian do të ishte një shëtitje, kujtonte se do të merrte pa asnjë shkëmbim edhe hapjen e negociatave të anëtarësimit. Por nuk mund të luajë me nacionalizmin, të thotë gjëra të ndryshme jo serioze. Ne po ju kujtojmë atyre se jemi një vend që duam të zgjidhim problemet tona në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe europiane. Prandaj dhe në raportin e fundit për perspektivën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, u përfshinë gjithë kushtet dhe çështjet që kemi vënë ne në dukje. Është një tekst ‘qëndisje’ e plotë, e kopsitur për politikën e jashtme të Greqisë. Me ndihmën e diplomatëve tanë për herë të parë në këtë tekst janë të gjitha kërkesat dhe të gjitha çështjet që kemi identifikuar. Nuk është e nevojshme të vendosim veto. Po të mos përmbushen, shqiptarët do të kenë problem me Komisionin Europian dhe Këshillin Europian”, tha ai.

Siç u shpreh Kotzias para Shqipërisë qëndrojnë një sërë kushtesh që ajo duhet t’i plotësojë përfshi dhe e drejta e pronës për pakicat greke.

Thelbi i problemit në Shqipëri është se atje duhet të kërkohet sundimi i ligjit, të luftohet trafiku i drogës dhe krimi i organizuar, të ketë njohje të të drejtave të pakicës kombëtare greke në gjithë Shqipërinë dhe të ndalohen lojërat me pronat e tyre.

Kryediplomati grek u pyet dhe për incidentin më të fundit me ushtarët e Mesolongjit që janë fotografuar teksa me dy duar bëjnë simbolin shqiptar të shqiponjës. Kotzias tha se në rajon ka disa shtete që sipas tij po transformohen si shtete nacionale dy dekadat e fundit. Sipas tij këto shtete kanë dhe një popullsi shumë të re dhe ndonjëherë kjo shprehet me një dinamizëm që mund të shpjerë te nacionalizmi.