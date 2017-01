Shkodër, makina aksidenton për vdekje dy të moshuarit

Dy të moshuar këmbësorë u aksidentuan për vdekje nga një automjet ne Shkoder.

Policia ben me dije se ngjarja ka ndodhur në aksin rrugor Shkodër –Koplik në vendin e quajtur Shtoj i Ri sot (2 janar) rreth orës 17:20. Dy të moshuarit pas aksidentit u dërguan në spital, por nuk kanë mundur të mbijetojnë.

“Makina tip “Benz” me targë AA 372 KJ, me drejtues shtetasin Nimet Bilani, ka aksidentuar dy shtetas të cilët ishin këmbësorë konkretisht, Fran Luca 85 vjeç, banues në Shkodër dhe shtetasin Kol Gjoni 77 vjeç, banues në Shkodër. Këta 2 shtetas kanë ndërruar jetë në Spitalin Rajonal Shkodër ku ishin dërguar për ndihmën e nevojshme e mjekësore, si pasojë e plagëve të marra.

Policia ka arrestuar drejtuesin e mjetit Nimet Bilani, 61 vjeç, banues në Shkodër

Materialet proceduriale do ti referohen Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” parashikuar nga neni 290/3 i Kodit Penal”, thane burimet zyrtare.