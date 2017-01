Shkëlzen Berisha i kundërpërgjigjet Ballës: Ke lënë ”puplat” në kazino

Djali i Sali Berishës, Shkëlzeni ka reaguar ndaj akuzave të deputetit të PS-së, Taulant Balla, i cili tha se është përfshirë në afera korruptive që kanë të bëjnë me marrëveshjen e CEZ me Shqipërinë.

Balla u shpreh se shtetasi Nuel (Nue) Kalaj, miku i ngushtë i Shkëlzen Berisha, ka marrë nga CEZ, transferta bankare mbi 7 milionë euro.

Por, Shkelzen Berisha thotë se nuk ka asnjë lidhje me aktivitetin tregtar të Kalajt. Berisha akuzoi Ballën si “bixhozxhi” që nuk paguan detyrimet me vendim gjykate.

Reagimi i Shkëlzen Berishës:

Sot, papagalli i shpifjeve te Edi Rames, me urdherin e kryetarit, ka zgjeruar rrethin e miqve te mi te ngushte, me nje person me te cilin dhe aktivitetin e te cilit, nuk kam asnje lidhje.

I denuar me vendim te formes se prere nga Gjykata e Apelit per shpifje, genjeshtari i Rames vazhdon avazin e vjeter me trillime te reja, me shpresen se keshtu do mbuloje sarajet e kryetarit ne Surrel. Te ndertuara me ”placken” e Rames nga marreveshja me CEZ, per te vjedhur dhe ndare, 630 milione euro nga xhepat e shqiptareve.

I bej thirrje Rames qe para se ti ngarkoje shpifje te reja, ta detyroje papagallin, te mos lere ”puplat” ne kazino, por te zbatoje vendimin e gjykates dhe te paguaje parate per shpifjet e vjetra.