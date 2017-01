Shkelzen Berisha: E vërteta për “udhëtimin në pragë” me Kastriot Ismailajn

Shkelzen Berisha, djali i ish kryeministrit Sali Berisha ka reaguar sot ne lidhje me akuzat qe i jane bere ne media se ka udhetuar ne Prage me biznesmenin Kastriot Ismailaj, i akuzuar per skandalin e CEZ.

Ja reagimi i plote i Shkelzen Berishes:

Te dashur miq sot nje nga tualetet mediatike te Rames qe ushqehet me para publike permes koncesioneve te dhena nga qeveria, percolli shpifjen e radhes sipas se ciles une paskam udhetuar me z.Ismailaj (me te cilin nuk kam pasur kurre asnje lloj lidhje e aq me pak pune apo udhetime te perbashketa) drejt Prages per ta ndihmuar ate ne lidhje me kontratat e tij me CEZ.

Per ta vertetuar kete u serviren disa gjysma datash kur z.Ismali dhe une kemi rastisur ne vajtje ose ne kthim (asnjehere ne te dyja) ne te njejtin avion ne segmentin Tirane – Vjene.

Per te hamendesuar per ate qe ka ndodhur pertej ketij segmenti, ne mungese te fakteve, media ne fjale serviri shpifjet e porositura te njerit prej uritheve te Rames.

Une si cilido pasagjer pergjigjem vetem per veten dhe destinacionin tim dhe nuk mbaj asnje pergjegjesi kush hipen apo ku shkojne 200 udhetaret e tjere te avionit.

Pavaresisht kesaj deklaroj me pergjegjesi te plote ligjore se nuk kam udhetuar kurre as ne Prage dhe ne asnje destinacion tjeter te rruzullit as me z.Ismailaj as me ndonkend te afert me te.

I bindur qe me afrimin e zgjedhjeve, shpifjet ndaj meje dhe familjes time do te vazhdojne per te mbuluar mashtrimet, deshtimet dhe vjedhjet e Rames, njelloj si refreni fajin e ka Saliu, kam vendosur t’u pergjigjem ne rruge ligjore.

Disponoj te gjitha provat e duhura per te paditur per shpifje te gjithe ata qe mendojne se do shpetojne koncesionet, sarajet, parate e vjedhura ne marreveshjet me CEZ dhe lekuren e tyre permes mashtrimit dhe trillimit.

Padia per shpifje do te jete PENALE !