Turqia u bë ‘’viktima’’ e parë e sulmeve terroriste për këtë vit të ri. Shpërthimi që u bë, i mori jetën 39 personave, 15 shtetas të huaj, në mesin e tyre edhe një polic dhe 69 të lënduar.

Sulmuesi ishte maskuar si babagjysh, të cilët i ka zhveshur pas kryerjes së sulmit.

BREAKING: Shooting attack on the Reina bar, in #Istanbul #Turkey. Up to 20 dead. Still ongoing. 2 terrorists entered the bar in Santa suits pic.twitter.com/qDL62IzSIJ

