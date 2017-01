Shitësja e butikut: 30 minutat e tmerrit në Mullet me pronarin që tentoi të më përdhunonte

Adoleshentja 18-vjeçare ka treguar momentet e tmerrit kur pronari i butikut kua ajo sapo kishte nsur punë tentoi ta përdhunonte.

Ajo tregon se si nisi e gjithë historia, si shkoi për tu punësuar dhe si pronari tentoi ta përdhunonte pasi ndaloi makinën në Mullet, kur ata ktheheshin nga furnizimi në Elbasan.

Si nisi historia

isha duke kërkuar një punë dhe në internet më shkruan financiere Rozeta, kompleksi SHPK, po hapim butik dhe na duhet shitëse, aplikoj dhe e takoj këtë vajzën Rozetën, Besir Lami, më thotë duhet të fillosh punë, duhet të të udhëzojmë.

Dhe intervistë?

Po, dhe i shpjegova situatën se kisha nevojë, nuk jam mirë nga gjendja ekonomike, por punën e dua serioze

Për cfarë folët?

intervista u përqendrua te puna ime, më pyesnin për jetën më shumë

Si e gjete punën?

Te ofroj dhe kërkoj punë shkruajta dhe aty u lidha

Po më pas?

as një javë nuk kishte që kisha filluar, nuk ishte butik se nuk kishin bërë as vendin e rrobave, por ishte dyqan i një kompanie celulare, dhe do kthehej në butik

Ndave orarin e punës?

Orarin e kisha 8-4m me pagë 200 mijë te vjetra, e nëse do rrija 8-9 paga do më vinte 300. Pronari më tha nëse bëjmë promocion me vajza bashkë nëpër rrethe, do marrësh 50 mijë lekë plus, unë e besova dhe u nisa, edhe pse kisha frikë. Gjatë rrugës kam qenë në kontakte me financieren

Si ishte javën e parë puna?

Nuk më linte përshtypje që mund të bënte një gjë të tillë, vetëm për punën flisnim.

Si shkoi udhëtimi?

Shkoi shumë mirë nga Elbasani shkuam në Belsh, Librazhd, ai u soll shumë mirë. U kthyem e gjatë rrugës në Mullet ndaloi përnjehërë makinën, i thashë pse ndalon, më tha do pi një cigare dhe mbylli siguresat e makinës, hoqi xhakëtn dhe tentoi të më përdhunonte, nuk e lashë, dola jashtë makine, më ofendoi, më gjuajti disa herë, më tha do të vras, 30 minuta u përpoqa me jetën time, që t’i shpëtoja nga duart dhe ia arrita

Më the se ishte zgjuarësia jote?

I thashë jo këtu, mund të bëjmë diçka më tepër por jo këtu, i thashë ndalojmë se spo ndihem mirë, për një munutë, mendova, e shtyva, dhe kemi pasur përplasje për të më fitur në makinë.

Sa ishte ora?

ishte natë, 20-20-30, nuk kishte shumë lëvizje, duke e gjuajtur rrëshqia në balrtë u hodha nga pjesa e autostradës, i dola para makinës, menduan se më shtypën, por kërkova ndihmë, i thashë po tentojnë të më përhdunojnë, më morën në makinë, te ekonomiku pamë një patrullë dhe aty ndaluam, ata më cuan te patrulla,