Ndërtimi i sheshit “Skenderbej”, gurët e parë nga Tropoja e Vlora

Ka nisur puna për shtrimin e pllakave në sheshin “Skëndërbej”. Kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe kryeministri Edi Rama vendosën dy gurët e parë, njërin nga Tropoja dhe tjetrin nga Vlora.

“Sot sheshi do ketë 50% pllakë, madhësia është 28 mijë metra katrorë. Barazimi i pjesës së ngurtë me atë të gjelbërimit krijojnë një ekosistem që është më i pranueshëm për dimrin e ftohtë dhe verën që po bëhet gjithmonë e më e nxehtë.

Kemi 120 shatërvanë në shesh që me praninë e ujit, riciklimin e ujit të shiut do bëjë që i gjithë ky ekosistem të funksionojë në mënyrë të pavarur nga furnizimi me ujë.Parkingu sot është realitet falë dëgjesave me publikun.Çdo hapësirë i kemi dhënë një nocion të 2 apo 3 fishtë që gjithë sheshi me tregun dhe parkingun të jetë sa më funksional.

Sheshi do ketë gurë dhe pllaka nga gjithë Shqipëria. Dy gurët që do vendosim sot me kryeministrin, njëri është nga Tropoja dhe tjetri nga Vlora. Kemi nga të gjitha trevat përfshirë Çamërinë, Kosovën, Manastirin. Kjo jo vetëm është një metaforë dhe simbolikë e bashkimit kombëtar që Tirana është një shtëpi e hapur e të gjithëve por ka dhe funksion ekonomik.

Ky shesh ka qenë një përbashkim i gjithë trojeve tona. Sapo ka filluar një ekspeditë e bimësisë. 1500 pemë dy herë më të larta se unë dhe Edi Rama janë porositur dhe janë në proçes transportimi”, tha Veliaj.

Kryeministri Edi Rama tha se ishte vota e qytetareve te Tiranes per kreun e bashkise dhe mazhorancen e majte qe mundesoi keto investime publike ne kryeqytet.