Çifti kapet duke bërë seks në makinë, përfundimi fatal i 58-vjeçarit në Vlorë

Nje burre ka gjetur vdekjen teksa kryente mardhenie seksuale me nje 38-vjecare brenda ne makine ne Vlore.

Lajmi u be me dije ne komunikaten e policise ku theksohet se më datë 24.01.2017, rreth orës 18:30, në rrugën e vjetër të Vlorës pranë vendit të quajtur “Qafa e Bestrovës”, një drejtues mjeti me gjeneralitetet G.B., 57 vjeç, banues në Vlorë, duke qarkulluar me mjetin e tij tip “Audi” në drejtim të Vlorës, ka ndaluar mjetin dhe më pas dyshohet të ketë ndërruar jetë.

Kjo ka ndodhur pasi viktima po kryente mardhenie seksuale me 38 vjecaren pasi kishte ndaliuar automjetin. “Nga kqyrja që i është bërë trupit të pajetë, nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Materialet jane referuar në Prokurori për “Vlerësim”, ka thene policia.