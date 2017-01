Bën seks me dy gra në makinë, por telefonata që merr pas 1 muaji e lë pa fjalë

Një sipermarrës rreth 50-vjec, ka kaluar një aventurë të keqe me dy gra që i ka njohur në një restorant.

Ai ka qenë duke darkuar me disa miq të tij, dhe disa orë më pas ata janë larguar, por sipërmarrësi ka filluar të bisedojë me dy gra që ndodheshin në të njëjtin restorant.

Pasi kanë shkëmbyer disa fjalë, sipërmarrësi ka përfunduar duke bërë seks me dy gratë në makinën e tij.

Por, disa ditë më vonë, gratë e kanë telefonuar atë dhe i kanë thënë që kërkojnë 20 mijë euro, përndryshe video e aktit seksual do të publikohet në internet.

Ai menjëherë ka njoftuar policinë, pasi ka dyshuar se pas këtij shantazhi përfshihet mafia.

Mirëpo, policia me anë të përgjimeve telefonike ka arritur të vërtetojë se pas telefonatës shantazhuese fshiheshin dy gratë në fjalë.

Për dy gratë, një 37 vjeçare banues në Lucca dhe një 25-vjeçare, gjyqtari urdhëroi arrestimin e tyre nën akuzën për tentativë grabitje.