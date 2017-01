Reagimi/ “Sali Berisha i tregoi Bashës se kush është boss-i në PD”

Deputeti i PS-së, Erjon Braçe thotë se mbledhja e fundit e grupit të Partisë Demokratike tregoi kush është kryetari i vërtetë i demokratëve.

Braçe shprehet se Basha nuk bën dot pa Sali Berishën, madje sipas Braces ish-kryeministri vazhdon të vendosë në vend të kreut të PD-së.

Statusi i plote i Braçes:

Na i treguan per njeri te ri, ndryshe, me vizion, reformator-Lulzim Bashen gjithnje, por vjen nje dite si e djeshmja, kur per te vendos perseri Sali Berisha.

Pavaresisht klithmave te Andit, Lulzim Basha nuk ben dot pa Sali Berishen.

Ne fund te cirkut dy ditor me “bojkot te zgjedhjeve”, Sali Berisha i tregoi se kush eshte bossi ne ate parti; ai Lulzimi mori me mend se cfare donte Sali Berisha, por Sali Berisha e zbythi prape.

Ai i thote hajde dhe Lulzimi shkon; Ai i thote ik dhe Lulzimi iken;

ai i thote vrit dhe Lulzimi vret; ai i thote vidh dhe Lulzimi vjedh; ai i thote do kandidosh dhe Lulzimi kandidon; ai i thote nuk do bojkotojme zgjedhjet dhe Lulzimi ndryshon menjehere, thote nuk bojkotojme, madje fitojme; ai i thote hesht dhe Lulzimi hesht; ai i thote qesh dhe Lulzimi qesh; ai i thote trashe zerin dhe Lulzimi qan.

Mos e humbni vemendjen njerez;

Nuk eshte Lulzim Basha, lereni cpo ju thone analistet me banke me vete; eshte Sali Berisha!