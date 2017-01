Saimir Tahiri reagon për policin më të ndershëm në Shqipëri…

Ministri i Brendshem Saimir Tahiri ka reaguar per rastin e policit Edmond Haxhia i cili pak dite me pare ishte protagonist i emisionit “Dua te te bej te lumtur”.

“Merr pak min kohe te shohesh surprizen tone per Mondin. 24 vjet pune ne polici dhe jetonte ne kushte te mjerueshme.

Shih e shperndaje; ndershmeria ka vlere kolosale, e punonjes policie si Mond Haxhia na bejne krenar”, shkruan Tahiri ne faqen e tij ne FB.

“Sakrificat e punes, veshtiresite e jetes, ketij njeriu e shume te tjereve si Mondi ne Polici, as i kane perkulur kurrizin, as i kane humbur besimin.

Thjeshte na dha mesimin e rradhes. Ndershmeria dhe perkushtimi i tij, nuk flasin me ze te larte, por vlejne shume.

Faleminderit Edmond Haxhia.

Faleminderit Arbana Osmani me #duatetebejtelumtur”, thekson Ministri i Brendshem.

