“Shtylla e Dritave” quhet fenomeni që ka ndodhur në qiejt e shumë qyteteve ruse dhe kjo ka sjellë përveçse habi edhe frikë te qytetarët.

Prej javësh ata e kanë braktisur gjumin e natës nga frika, madje ka nga ata që kanë krijuar edhe mite për një gjë të tillë.

Menjëherë në lidhje me këtë fenomen kanë reaguar ekspertët të cilët kanë thënë se ajo çfarë ka dnodhur nuk ka të bëjë aspak me mitet, por me një iluzion optik që ndodh në kushte të caktuara atmosferike.