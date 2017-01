Ronaldo: Më krahasojnë me Messin për cështje biznesi

Kur flitet për yjet e mëdhenj të futbollit botëror, emrat e parë që të vijnë në mendje janë Leo Messi dhe Cristiano Ronaldo.

Dy lojtarët e klasit të lartë përkatësisht Barcelona-s dhe Real Madrid-it, prej vitesh sfidohen për të qenë futbollisti më i mirë i planetit dhe rivaliteti i tyre i ka dhënë jetë këtij debati. Cristiano Ronaldo, duke folur për kinezen “Dongqiudi” që e ka zgjedhur si lojtarin më të mirë të vitit 2016 pikërisht përpara Messi-t, ka shpjeguar:

“Ai kërkon të japë më të mirën e tij për skuadrën e tij, ndërsa unë për timen. Jemi rivalë sepse kemi luajtur gjithmonë në skuadra të ndryshme, por mes nesh ka respekt dhe një raport normal. Njerëzit gjithmonë na krahasojnë, kanë krahasuar edhe fëmijët tanë, është normale, është pjesë e biznesit. Në realitet, Cristiano është Cristiano dhe Messi është Messi.

Flasim për dy futbollistë të mëdhenj dhe këtë e tregojnë trofetë individualë. Personalisht fjala krahasim nuk më pëlqen, jemi vetëm dy njerëz që bëjnë punën e tyre”.Ronaldo vjen nga një 2016 përrallore, por ka ende dëshirë të befasojë: “Kur rinovova me Real-in thashë se dëshiroja të luaja deri në moshën 41-vjeçare, në atë momemet isha serioz, por njëkohësisht po bëja edhe shaka.

Nëse do të jem mirë dhe do të kem motivet e duhura mund të luaj deri 35-vjeç, 36, 37, 41 ose 45. Gjithçka do të varet nga gjendja ime mentale dhe motivet që do të gjej për të vazhduar”. Ylli portugez ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëj pasi të lërë futbollin e luajtur: “Një e ardhme si trajner? Nuk e di, për momentin nuk e mendoj. Tani jam i përqendruar vetëm te karriera ime si lojtar dhe nuk e di se ç’mund të ndodhë në të ardhmen”.