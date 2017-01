Aktive në rrjetet sociale, Rita Ora provokon fansat cdo herë e më shumë. Këngëtarja me origjinë shqiptare kujdeset që të jetë në qendër të vëmendjes me fotot e reja që çdo ditë publikon në Snapchat e Instagram. Së fundi 26-vjecarja ka provokuar fansat me një foto të nxehtë.

Rita tani më është duke udhëhequr edicionion e tretë si anëtare kryesore dhe prezantuese e emisionit gjigant të modës “America’s Next Top Model”.