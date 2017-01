Historia e pazakontë e Rezit, e vetmja grua në radhët e RENEA-s

Kjo eshte Rezi, e vetmja grua ne radhet e forcave speciale RENEA.



Rezi, e vetmja grua ne radhet e RENEA-s… by agjencialetraal

Personazhi i saj ka terhequr vemendje te madhe. Ministri i Brendshem Saimir Tahiri, ne faqen e tij ka publikuar videon e personazhit te kesaj gruaje dhe ka vendosur shenimin:

Me Rezin, vajzen e pare ne RENEA, Gezuar 104 vjet Policia e Shtetit. Sot #policiaqeduam

Faleminderit te gjithe atyre qe kane sakrifikuar nder vite. Faleminderit burrave dhe grave, vajzave dhe djemve qe sakrifikojne sot ne Polici, per ti sherbyer qytetareve.