Reshjet, Veliaj: Në Tiranë 5 cm borë, mëngjesi me ngrica në rrugë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, këshillon qytetarët të kenë kujdes pasi reshjet e borës në kryeqytet vijojnë të bien me intensitet të lartë.

Sipas tij, në qytetin e Tiranës ka rënë 5 cm borë, ndërsa në zonat rurale trashësia e saj është edhe më e madhe.

“Në Tiranë ka rënë 5cm deborë, por më shumë reshje në zonat rurale. Nata do të jetë e ftohtë e me temperatura nën zero.

Nata dhe mëngjesi do kenë ngrica në rrugë dhe trotuare. Ju lutemi të tregoni kujdes në levizje, kufizoni shpjetesinë”, u shpreh Veliaj.

Ai theksoi se Bashkia e Tiranës ka angazhuar në terren 1200 punonjës.