Femra, ja receta ‘’magjike’’ për të hequr pikat e zeza në fytyrë

Një problem që kanë femrat në fytyrë, janë pikat e zeza në fytyrë. Ekspozimi i vazhdueshëm në diell pa vënë krem kundër diellit mund të shkaktojë shumë efekte negative në lëkurë. Ndër këto efekte negative mund të jetë edhe paraqitja e pikave të zeza.

Fillimisht duhet ta dini se është e nevojshme ta hidratoni lëkurën gjithë kohën, e veçanërisht nëse jeni të ekspozuar në diell. Gjithashtu duhet të vëni edhe krem kundër diellit sepse do t’ju mbrojë nga rrezet e dëmshme UV.

Por, nëse veç i keni këto probleme të shkaktuara nga dielli, më poshtë i keni disa truqe me patate që do t’ju ndihmojnë.

Për aplikimin e këtyre truqeve ju duhet vetëm një produkt organik – patatja.

Kombinimet për lëng të patates:

Patate me lëng limoni:

Fillimisht duhet ta bëni lëngun e patates dhe pastaj ta përzieni me lëngun e një gjysme limoni. Përzieni të gjithë përbërësit dhe do ta fitoni lëngun të cilin duhet ta aplikoni në fytyrë dhe ta lini ashtu për 15 minuta.

Pastaj e pastroni fytyrën me ujë të vakët.

Patate dhe qepë…

Për përgatitjen e kësaj maske duhet ta përzieni lëngun e një patates me gjysmë qepe. Produktin e fituar e aplikoni në zonën e prekur dhe e lini për 10 minuta para se ta pastroni me ujë.

Patate dhe karotë…

Për këtë maskë duhet lëngu i një patates dhe një karotë. Aplikojeni produktin në zonën e prekur dhe lëreni ashtu për 25 minuta para se ta pastroni me ujë të ftohët.