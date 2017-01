Krah një shqiptari, Ramush Haradinajt foto nga burgu

Arrestimi i ish-kryeministrit të Kosovës shkaktoi bujë të madhe dhe shumë reagime nga politikanë, por jo vetëm. Qindra qytetarë protestuan në forma të ndryshme, ndërsa sot në Prishtinë shqiptarët sfiduan të ftohtin siberian dhe borën në kryeqytet duke kërkuar lirimin e Haradinajt në një protestë përpara Ambasadës Franceze në Kosovë, nën moton “Ramush Haradinaj është Kosova”.

Teksa të gjithë shqiptarët janë mërzitur për ndalimin e ish-komandantit të UÇK-së, është një shqiptar që në fakt është gëzuar disi. Sigurisht, jo për arrestimin e tij, por për faktin se ka pasur kënaqësinë të qëndrojë në të njëjtën qeli me Haradinajn.

Jo vetëm kaq, por shqiptari i dënuar në Francë, ka shfrytëzuar rastin për të bërë një foto me ish-kryeministrin e Kosovës, e publikuar nga JOQ. Në foto, duket Haradinaj i qetë dhe i qeshur, teksa shtrëngon dorën me shqiptarin tjetër të dënuar, me të cilin është shok qelie.

I burgosuri shkruan: Live, në Colmar të Francës. Ju përshëndesim./balkanweb/