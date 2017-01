Radhë në poliklinikë, qytetarët e Durrësit orë të tëra pritje për t’u vizituar

Qytetarët të ardhur dhe nga rrethinat e qytetit bregdetar presin orë të tëra në radhë në poliklinikën e specialiteteve në Durrës për të marrë shëbimin mjekësor. Ata tregojnë se ka raste që edhe u duhet të rikthehen për të bërë një kontroll shëndetësor.

Poliklinika e specialiteteve në Durrës përballet çdo dite me radhë të gjata të qytetarëve qe edhe pse presin me orë të tëra nuk marrin dot shërbimin shendetësor.

Shkak per kete situate eshte bere mungesa e personelit dhe dyndja e qytetareve, pasi eshte e vetmja poliklinike per specialitetet ne Durres.

Sipas personelit të poliklinikës, shkak per radhet e gjate eshte bere mungesa e stafit, i cili eshte i reduktuar si dhe personat qe marrin sherbimin shendetesor per t’u pajisur me patente.