Reagimi/ “Si do të dënohen pushtetarët e korruptuar nga ekspertët e SHBA-ve”

Avokati Spartak Ngjela në një postim të publikuar në rrjetin social “Facebook” flet për nisjen e hetimeve konkrete për zyrtarët e lartë.

Ngjela thotë se, hetimi po kryhet nga prokurorë shqiptarë me ndihmën e ekspertëve amerikanë dhe të BE-së.

Më tej Ngjela thotë se të korruptuarit që do të dalin nga ky hetim, “sdo të kenë më mundësinë që ti shohë populli”.

Statusi i Ngjelës:

Kot lodheni me tirada të gjata që nuk thonë asgjë për zhvillimin e këtij vendi.

Kot lodheni me zgjedhje të reja e me pushtete kryeministrorë fytyrash të njëjta dhe idesh të shterpëzuara nga mungesa e konceptit.

Kot lodheni së treguari përralla.

Të gjithë të korruptuareve që do të nxjerrë hetimi, nuk do t’ua shohë më sytë ky popull!

Pse lodheni kot me retorikat tuaja fëminore edhe në këtë kohë kur ka rënë gongu i mbarimit të kohës suaj.

Nuk bëtë dot gjë, se nuk dinit të bënit asgjë strukturore sipas nevojave të zhvillimit shqiptar.

Atëherë, çfarë prisni? Pse nuk ikni vetë, të gjithë, sepse nuk keni shpëtim.

Çfarë po shihet sot?

Vijon marrëzia. Dy tre apo katër të korruptuar injorantë blenë biletat popullore dhe u nisen në USA, për te hyrë në darkën Trump. Por mbetën rrugëve në mes të të ftohtit. Pastaj filluan përrallat, dhe abuzimet fëminore se po rregullonin telat me administratën e re amerikane, që të mos preken as ata dhe as paratë e vjedhura shqiptarëve prej tyre.

Kurse administra amerikane filloi zbarkimi e autoblindave për forcimin e ushtrisë shqiptare. Dhe pyetja që ngrihet është kjo : Amerika i sjell këto blinda të shumta në numur, 2/3 gratis, që këto t’i shesë në tregun e zi të terrorizmit korrupsioni shqiptar; sikurse bëri me armët shqiptare? Nuk ka rrugë tjetër veç dorëzimit të të korruptuarëve.

Hetimi ndërkohë ka fulluar; edhe vetingu ka filluar. Nuk kuptohet se ku e kanë shpresën vjedhësit shqiptarë të politikës së lartë. Me e thjeshta eshte të mendosh se e kanë te mendjelehtesia e tyre. Ata ende nuk e kuptojnë se, abuzimi që kanë bërë mbi shqiptaret, është pengesa për të vijuar qëndrimin e tyre në politikën e re shqiptare e cila, në aleancë me Amerikën, kërkon të fitojë prezencën superiore në Ballkan

Po, nuk e kuptojnë dot këta të mjerë që kanë humbur besimin amerikan, si të inkriminuar, dhe nuk mund t’i përshtaten dot një kohe serioze që kërkon angazhim moral? Ndërkohë ka filluar hetimi konkret i zyrtarëve të korruptuar dhe prokurorët specialë janë të gjithë të edukuar me frymën antimafia. Në funksion të kësaj do të jenë të sigurt për të vijuar politikën vetëm ata që nuk kanë vjedhur popullin shqiptar.

Po sa janë këta? Këtë do ta nxjerrë vetëm hetimi i ekspertëve amerikanë dhe auropianoperëndimorë të cilët kanë ardhur e po vinë në Shqipëri.

Asnjë nga vjedhësit nuk është i sigurt. Të gjithë do të ndëshkohen e do të dorëzojnë gjënë e vjedhur.