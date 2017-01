Psikologët përgjigjen, ja arsyeja befasuese pse nuk i shikojmë ëndrrat deri në fund

Ëndrra janë pjesë e jetës, secili nga ne shikon të tilla, shpesh herë duke i kujtuar, ose jo.

Secili prej nesh mban në mend ndonjë ëndërr e cila e ka prekur, qoftë ajo e bukur apo e keqe.

Shpesh herë shikojmë ndonjë ëndërr tepër të bukur, ose të tmerrshme, por asnjëherë nuk jepet përfundimi. Cila është arsyeja?

Ëndrrat me detaje të shumta, me të cilat kënaqeni, quhen ëndrra lucide, sepse gjatë tyre jemi të vetëdijshëm që po ëndërrojmë dhe madje në mënyrë të vetëdijshme mund të ndikojnë në ngjarjet.

Ëndërrojmë gjatë gjithë periudhës së gjumit, andaj është e paevitueshme që në ndonjë moment të zgjohemi, mirëpo ekspertët janë interesuar a është ajo vërtet para ndonjë momenti të pritur në gjumë, apo vetëm na duket ashtu.

Në fazën REM, kur në gjumë sytë bëhen të palëvizshëm, më së shumti ëndërrojmë dhe ato ëndrra janë më të gjatat dhe më të bukurat.

Mirëpo mund të ëndërrohet edhe gjatë fazës NREM (fazë në të cilën sytë nuk bëjnë lëvizje të shpejta), vetëm që ato ëndrra nuk do t’i mbajmë në mend.

Shkurt, ëndrra të cilën e mbani në mend menjëherë pas zgjimit, por ju duket e papërfunduar, nuk është e fundit të cilën e keni ëndërruar.

Është vetëm e fundit nga faza REM, të cilën e mbani në mend, ndërkaq ju duket që ka përfunduar vetëm para një sekonde.